CU wil geld voor aanpak kinderprostitutie

De ChristenUnie wil dat het kabinet opnieuw geld vrijmaakt voor de bestrijding van kinderprostitutie in Azië en Latijns-Amerika. De partij wil dat een bestaand programma wordt voortgezet. Daarvoor moet de komende vier jaar jaarlijks 4 miljoen euro voor worden uitgetrokken.

CDA en D66 steunen het voorstel dat wordt ingediend bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag. Er worden naar schatting zo’n 2 miljoen kinderen wereldwijd commercieel seksueel uitgebuit.

Een groep hulporganisaties (Terre des Hommes, Defence for Children International-ECPAT, Plan Nederland, ICCO en Free a Girl) kreeg in 2014 geld om de strijd tegen kinderprostitutie aan te gaan. Ze kregen 3 miljoen per jaar. Nu dreigt er een einde aan die geldstroom te komen.

Het kabinet richt zich als het gaat om ontwikkelingssamenwerking op een aantal landen rond Europa. Daardoor dreigt dit programma te verdwijnen, aldus Joël Voordewind (ChristenUnie). “Het gaat hier om de meest kwetsbare groep mensen: kinderen die seksueel misbruikt en uitgebuit worden door mensenhandelaren en soms zelfs met toestemming van hun eigen ouders. We moeten alles doen om dit tegen te gaan.”

Vooral in Azië en Zuid-Amerika is het probleem groot. De alliantie van hulporganisaties helpt de politie bij het opsporen van kinderprostitutie. Verder worden slachtoffers en hun familie geholpen en kinderen getraind om seksuele uitbuiting te herkennen en te melden.