Van Ojik uit de Kamer na verkiezingen 2021

Bram van Ojik keert niet terug in de Tweede Kamer na de verkiezingen van 2021. Dat staat in een brief van GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom aan de leden van de partij.

GroenLinks gaat zich voorbereiden op die verkiezingen, door onder meer een kandidatencommissie in te stellen, onder voorzitterschap van Henrike Karreman. Van Ojik, een vertrouweling van voorman Jesse Klaver, wordt vicevoorzitter daarvan. De procedure voor het kiezen van een lijsttrekker start maandag.

In de brief bedankt Eikelenboom “Bram namens heel GroenLinks bij deze vast heel hartelijk voor zijn enorme inzet, humor en gedrevenheid als Kamerlid”. Een reden voor het vertrek geeft Eikelenboom niet in de brief. De fractie was zondag niet bereikbaar voor commentaar.