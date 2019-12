Jesse Klaver heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Dat meldt hij op Facebook. De procedure voor het kiezen van een lijsttrekker voor de partij is maandag begonnen.

Klaver zit negen jaar in de Tweede Kamer en leidt de partij sinds 2015. GroenLinks haalde onder zijn leiding bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 een flinke winst en ging van 4 naar 14 zetels. De nieuwe verkiezingen zijn uiterlijk in maart 2021.