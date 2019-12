Ontwerper Van den Krommenacker maakt doorstart

Modeontwerper Addy van den Krommenacker maakt een doorstart. De couturier, die in oktober een faillissement aanvroeg, heeft maandag een akkoord bereikt met de curator. Zijn winkels in Den Bosch blijven dicht. Hij gaat zich weer volledig storten op het ontwerpen van kleding.

“Ik ben heel erg blij, emotioneel en vooral opgelucht dat ik door kan”, laat de modeontwerper weten. Hij heeft nu weer de beschikking over zijn creaties. “Het nieuws heeft me een ontzettende boost gegeven: alsof mijn kinderen bij me zijn teruggekeerd.”

Zijn eerste grote klus heeft hij meteen dit weekeinde: hij verzorgt twee shows tijdens de Masters of LXRY. Oprichter en eigenaar van de vroegere Miljonairs Fair, mediaondernemer Yves Gijrath, steunt de modeontwerper. “Hij deed me het aanbod om zondag twee grote shows in de Amsterdam RAI te geven. Hopelijk is dit een voorbode op mijn twintigjarig couturejubileum, waarin ik alvast highlights uit mijn carrière kan laten zien.”

Winkels horen in ieder geval niet bij de nieuwe start. “Mijn winkels groeiden me boven het hoofd en mensen zijn anno nu moeilijk naar stenen winkels te krijgen. Hoe ik mijn toekomst vorm ga geven, wordt hopelijk snel bekend.”

Nu hij een doorstart kan maken, durft Van den Krommenacker weer groots te dromen. Zo ziet hij het wel zitten een outfit voor het Eurovisiesongfestival te creëren. “Dat zou natuurlijk een cadeau zijn! Chantal Janzen heeft natuurlijk vaak mijn ontwerpen gedragen en ik heb haar trouwjurk ontworpen.”