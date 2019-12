Appgebruiker kan kinderporno direct melden

Mensen die kinderporno tegenkomen in veelgebruikte chatdiensten als WhatsApp, Telegram en Signal kunnen dat binnenkort rechtstreeks melden. Ze kunnen de foto’s meteen doorsturen naar het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), de organisatie achter onder meer het Meldpunt Kinderporno. Dat opent begin volgend jaar een speciaal telefoonnummer, waarmee het via de apps bereikbaar is. Dat telefoonnummer is nu nog niet bekend.

Deskundigen van het bureau kunnen de beelden analyseren en in een database zetten. In die database krijgt een foto een eigen ‘vingerafdruk’, waarmee andere sites de afbeelding gemakkelijker kunnen herkennen. Dat moet verspreiding tegengaan. Als het nodig is, kan het bureau ook de politie waarschuwen. Die kan de makers dan opsporen. Soms gaat het om oud materiaal dat opnieuw opduikt, soms is het net gemaakt. Soms zijn het priv├ębeelden die gestolen zijn, soms is iemand seksueel misbruikt.