Drie verdachten aanslag Telegraaf nog vast

Drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf blijven vastzitten tot de start van hun proces over de zaak op 9 maart komend jaar. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag besloten.

De advocaten van de mannen hadden hun vrijlating bepleit, maar kregen nul op het rekest. Eerder op de dag noemden de aanklagers, die zich fel verzetten tegen vrijlating van de drie, een aanslag op nieuwsmedium “een van de meest aangrijpende delicten die in een rechtsstaat kunnen gebeuren”.

De mannen werden in april dit jaar aangehouden, toen hun vermeende betrokkenheid naar voren kwam in een groot onderzoek naar een criminele organisatie die snelle auto’s stal en die aan andere criminelen leverde. Aan het hoofd van de bende stonden volgens het OM Bilal el H. (26) en Nabil D. (28). De derde verdachte die blijft vastzitten, is Hoessein I. (31).