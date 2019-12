Tekort aan ITC’ers zal komende jaren verder toenemen

De verwachting is dat het tekort aan ICT’ers de komende jaren naar een recordhoogte zal stijgen. Alleen al in 2020 wordt er verwacht dat er een tekort van 54.000 ICT’ers zal zijn. Voorkomen lijkt allang niet meer een optie, de focus ligt meer op beperken. Op dit moment heeft vijftig procent van de organisaties grote moeite om geschikt ICT personeel te vinden.

De helft van de organisaties slaagt er niet in om hun vacatures goed gevuld te krijgen met kandidaten die het talent hebben waar ze naar op zoek zijn. Ook aan hoogopgeleide ICT’ers is er een tekort. Voor de mensen die wel een ICT achtergrond hebben, is dit uiteraard goed nieuws. Die ondervinden geen enkele moeite om een baan te vinden. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze hun ICT personeel behouden.

Waar zijn organisaties naar op zoek?

De top 5 van de meest gevraagde ICT functies door werkgevers in het eerste kwartaal van dit jaar waren systeembeheerder, software developer, applicatiebeheerder, ICT servicedesk medewerker en system engineer.

Als er ergens een tekort heerst, zoals in dit geval aan ICT talent, dan is het een optie om ICT’ers ergens anders vandaan te halen. Zogeheten nearshore developers worden uit nabijgelegen landen gehaald, als Oekraïne, Servië of Polen, waar veel getalenteerde developers op zoek zijn naar werk. Bij deze landen ontbreekt het vaak aan interessante lokale organisaties. Een nearshore developer is een developer die vanuit een nabijgelegen land op afstand met de in dit geval Nederlandse werkgever werkt.

Innovatieve veranderingen

Terwijl er dus een groot tekort is aan ICT talent, hebben we ook te maken met steeds sneller gaande innovatieve veranderingen. Hier hebben we juist mensen nodig met een ICT achtergrond. Te denken valt aan het Internet der Dingen en de opkomst in robotisering. Dat betekent dat er veel meer programmeurs, ontwikkelaars en andere ICT-specialisten nodig zijn. Kortom, er is meer dan genoeg werk te doen. Het aantal vacatures zal dus alleen maar verder toenemen, terwijl er slechts mondjesmaat meer studenten bij komen.

Versoepeling regelgeving

Er zou meer focus op ICT vanuit de overheid mogen komen, bijvoorbeeld door digitalisering eerder in de schoolbanken te introduceren. Daarnaast moet het gemakkelijker worden om deel te nemen aan aanbestedingen. Bijvoorbeeld start-ups en het kleinbedrijf lopen nu snel tegen problemen aan. De Europese Unie kan de regelgeving versoepelen, waardoor bedrijven meer vrijheid krijgen.

TechGrounds

Gelukkig zijn er wel initiatieven die zich inzetten voor het opleiden van jongeren en volwassenen tot ICT medewerker, zoals TechGrounds. TechGrounds biedt een uitgebreid, gratis tech-opleidingsprogramma met daarin een codeerschool, IT-opleidingen, een incubator en co-working space. Kandidaten worden in aanloop naar afronding van hun opleiding actief gematcht aan deelnemende partners.