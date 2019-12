Bouwers willen woensdag met boeren actie gaan voeren

Bouwers willen woensdag op verschillende plekken in het land protestacties houden. Stichting Bouw in Verzet roept boeren op zich bij de acties aan te sluiten, nadat de rechter dinsdag had beslist dat boeren niet de bevoorrading van supermarkten mogen platleggen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om de verkeerssituatie in de gaten te houden.

Omdat niet bekend is wat de acties precies gaan inhouden, weet ook Rijkswaterstaat niet hoe druk het op de weg gaat worden. Mensen die ’s ochtends de weg op gaan, moeten in ieder geval goed voorbereid vertrekken, laat een woordvoerder weten. Mogelijk gaat het om acties waarbij voertuigen langzaam rijden op de snelweg.

Bouw in Verzet heeft een aantal plaatsen aangewezen waar ze in de ochtend willen verzamelen om vanaf daar verder te trekken. Het gaat om Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Berkel en Rodenrijs, Born, Helmond en Tilburg, meldt de actiegroep op Facebook. Daar willen de bouwers om 06.00 uur verzamelen, waarna ze instructies krijgen en vanaf 07.00 uur actie willen gaan voeren.