Nederlanders om in de gaten te houden: ondernemer Jort Verhage (16)

Ondernemen is zijn hobby, ook al zit Jort Verhage (16) nog op school. Hij wil van betekenis zijn voor bedrijven en mensen, een betekenis die hij op school niet kan vinden. Daar gaat het volgens hem alleen maar om hoge cijfers halen. Gamen achter een laptop is ook niet zijn ding, want daarmee laat hij niets van waarde achter op deze wereld. Zijn visie? Er wordt te veel over jongeren vanuit een bepaalde visie gesproken, terwijl wij volwassenen veel meer met ze in gesprek mogen. “Wij kunnen van ouderen leren, maar zij ook van ons.”

Toen Jort twaalf was, organiseerde hij zijn eerste rolstoeltennis toernooi. “Ik vind het leuk om evenementen te organiseren waar mensen blij van worden. Ik speelde zelf tennis en zo kwam ik erachter dat er mensen zijn die in een rolstoel tennis spelen. Ik wilde iets voor hun betekenen.” Op zijn dertiende had hij zijn eigen bedrijf Approved By Young Adults (ABYA), en verhuurde hij zichzelf als consultant aan bedrijven om advies te geven. “Ik merkte dat wij jongeren een ander soort denkwijze hebben, met name door alle technologische ontwikkelingen. Ik heb een aantal opdrachten voor bedrijven gedaan.”

Het viel hem op dat er veel meer jongeren bij hem op school zitten en daarbuiten met unieke ideeën en veel creativiteit. “Jongeren zijn voor veel bedrijven hun doelgroep. Waarom gaan ze niet met ons om tafel zitten om te kijken waar de behoeftes liggen? Dat is een win-win situatie. Al die jongeren wil ik meenemen in een beweging, een beweging die jongeren een stem geeft en die hen helpt om van zich te laten horen. Ik kan niet in mijn eentje die hele groep representeren. Ik ben een half jaar bezig geweest om deze beweging te starten en hier is onlangs De Hofnar uit voortgekomen.”

Waarom doe je wat je doet?

“Omdat ik van betekenis wil zijn, zowel voor jongeren als bedrijven. Daarbij vind ik het echt leuk wat ik doe. Het doel van de Hofnar is dat jong en oud met elkaar gaan samenwerken. Als die samenwerking meer tot stand komt, dan is elke organisatie straks toekomstbestendig en kunnen we met elkaar veel waarde creëren. Ik heb een half jaar lang gebrainstormd en veel met ondernemers gesproken. Het slaat aan wat ik met de Hofnar aan het neerzetten ben. Jongeren kunnen zich aanmelden bij De Hofnar en dan vindt er een selectie en training plaats. Het is van belang als je met een CEO aan tafel zit, dat je feedback kunt geven en dat je creativiteit eruit komt. Elke jongere heeft unieke skills, en hun onbevangenheid en open minded geest zijn grote voordelen. Veel mensen binnen organisaties hebben een tunnelvisie en volgen de regels. Daar hebben jongeren geen last van.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Om nieuwe mensen te ontmoeten en om te netwerken, dat vind ik het leukste. Dat is waarom ik vandaag ook weer ben opgestaan. Het is nu heel erg druk, school, ondernemen, sport en dan nog eten en slapen. Des te harder ik werk, des te meer ik ook moet rusten. Op aanraden ben ik een meditatie gaan doen via een app. Ik had daar eerst nooit interesse in en dacht dat het onzin was, maar het helpt wel voor het slapen gaan. Ik val nu snel in slaap.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed. Ik moet wel heel erg goed de balans tussen school en werk in de gaten houden. Na mijn bericht op LinkedIn van een tijdje terug ben ik in die week vijf keer vergeten te lunchen en te eten in de avond. Ik was zo bezig, dan denk ik daar niet aan. Dus het is even zoeken naar een balans, maar alles wordt nu in de agenda gezet, dus ook dat ik moet eten en lunchen. Alles staat erin. Als het druk is, laat mij dit zien dat er genoeg uitdaging is. Zonder uitdaging zou ik niet opstaan.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als Hofnar?

“Door goed naar mijn ouders te luisteren. Zij zeggen tegen me: nu eten of ga slapen. En dat doe ik dan ook. Op school zeggen mensen ook weleens: hey, ben je niet te druk. Dus er is genoeg tegengeluid wat ervoor zorgt dat ik mijn rust pak en goed voor mezelf zorg. Ik deed aan tennis, nu doe ik op maandagavond kickboksen, dat is heel effectief. Ik ben laatst in gesprek geweest met een bedrijf, Fit20, die een formule hebben ontwikkeld die goed aansluit bij mensen met een druk leven. Je traint 20 minuten, waarbij je niet zweet, en dan ben je voor de rest van de week klaar.”

Wat zou je nog een keer willen ervaren?

“ik zou wel willen ervaren dat ik onbeschaamd trots kan zijn. Ik heb nooit zo’n moment dat ik echt trots ben op mezelf en wat ik doe. Ik ben heel erg bescheiden en zou niet snel naar buiten gaan met: kijk eens wat ik heb behaald. Maar volgens mij geeft dat wel een goed gevoel, echt trots zijn.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Waar ik het veel over heb de laatste tijd is het onderwijs. Ik zit weleens in de les en dan vind ik het eigenlijk lachwekkend dat ik daar zit en niets leer, terwijl ik wel op het gymnasium zit. Ik vergelijk de lessen met wat ik leer in de praktijk en al het netwerken wat ik doe, en dan weegt school niet op tegen wat ik daar leer. Wat we op school leren, sluit niet aan op de echte wereld. Door wie is dit systeem uitgevonden? Het slaat gewoon nergens op. Dus dat heb ik geleerd: dat je dus niets leert op school, en dat je pas leert door je eigen passie te volgen en door in de praktijk bezig te zijn. En ja, dan kan je ook falen, maar daar leer je vervolgens weer van. We krijgen op school alleen maar kennis, we doen een toets en krijgen een cijfer. Maar wat heb ik aan dat cijfer?”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Ik zie veel scholieren om mij heen en die zien wat ik doe. Die vragen hoe ik ben begonnen en waar ik het lef vandaan haal. Ik zeg altijd dat je gewoon moet beginnen en doen, en dat je dan kunt falen, maar dat dit niet erg is. Als je maar begint. Zoek je eerste klant, en dan komt het proces vanzelf wel op gang. Je ziet vanzelf waar je jezelf moet ontwikkelen. Je hoeft ook niet uren bezig te zijn met een plan, dan kom je ook niet verder. Post iets op LinkedIn, zoals ik heb gedaan, en laat het viraal gaan. Als je niets post, gebeurt er ook niets.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat is een lastige….ik ben wel een doorzetter. Ik wilde vroeger op school altijd tienen halen. Ik leerde de stof en dan haalde ik ook een tien. Ik ben een doorzetter in dingen die ik niet leuk vind, maar ook in wat ik wel leuk vind. Ik heb altijd prestatiedrang. Dat uitte zich eerst in het halen van hoge cijfers, nu heb ik het ondernemen om te presteren. Maar dit levert me meer op. Dus het presteren en doorzetten, dat vind ik positief aan mezelf. En ik maak dingen af.”

Stel, je mag een dag met iemand op pad. Met wie zou dit zijn en wat je hem of haar willen vragen?

“Dan zou ik met Elon Musk op pad gaan en zou ik zijn ondernemersverhaal willen horen. Daar kan ik echt van leren. Hoe heeft hij zoiets groots opgezet? Mijn eerste vraag zou zijn: hoe ben je begonnen? Wat was je eerste bedrijf, waarin heb je gefaald, wat zijn je leerpunten geweest.”

Je mag een quote op een T-shirt laten zetten. Welke zou dit zijn?

“Ik ben bezig met een kledingmerk opzetten, dat heet GOAT: Greatest Of All Time. Dat zou ik erop zetten. GOAT wil zeggen dat we allemaal uniek en krachtig zijn.”