Freek de Jonge is Taalstaatmeester 2019

Cabaretier Freek de Jonge is uitgeroepen tot Taalstaatmeester van 2019. Dat is zaterdagochtend op NPO Radio 1 bekendgemaakt in het programma De Taalstaat van presentator Frits Spits.

De prijs, een gouden penning, wordt toegekend aan de man of vrouw die zich dit jaar het beste heeft uitgedrukt in gesproken en/of geschreven woord. Andere genomineerden waren politiek commentator Wilma Borgman en de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jeroen Dijsselbloem. Het publiek kon de afgelopen week zijn stem uitbrengen. De Jonge won nipt met 39 procent van de stemmen.

Volgens de jury is Freek de Jonge “een weergaloze spreker en schrijver. Of het nu gaat om theaterteksten, liedjes, interviews – dat maakt niet uit – op alle fronten maakt hij gebruik van de vele mogelijkheden die de Nederlandse taal hem biedt. Hij is scherp, soms meedogenloos, maar hij kan ook zacht en ontroerend zijn, waarbij zijn voortreffelijke woordkeus altijd weer opvalt.”

De prijs is een initiatief van het radioprogramma en Genootschap Onze Taal. Vorig jaar was SP-fractieleider Lilian Marijnissen de Taalstaatmeester.