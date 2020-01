Parasite passeert 150.000 bezoekers en vestigt record

De sociale satire Parasite is een onwaarschijnlijke hit in de Nederlandse bioscopen. De zwarte komedie van Bong Joon Ho, die sinds 28 november in de bioscopen draait, heeft al ruim 150.000 bezoekers getrokken. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een Koreaanse film in Nederland zoveel mensen trok en Parasite is hard op weg de best bezochte Aziatische film in de Nederlandse bioscopen ooit te worden. Dat hebben distributeur September Film en filminstituut Eye zondag bekendgemaakt.

Parasite won inmiddels vele tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de Golden Globe voor beste buitenlandse productie van het jaar. Ook werd de sociale satire door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot beste titel van 2019 en geldt Parasite als een grote favoriet bij de Oscaruitreiking over een maand.

Parasite gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie.