Rechtbank legt 23 jaar cel op voor moord op Vincent Jalink

Voor de moord op Amsterdammer Vincent Jalink heeft de rechtbank in Amsterdam Gideon G. veroordeeld tot 23 jaar cel. Het staat volgens de rechters vast dat hij een van de twee uitvoerders was van de liquidatie bij de woning van het slachtoffer in Diemen op 27 mei 2016. Jalink werd toen voor de ogen van zijn 9-jarige zoontje doodgeschoten.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. G. was niet aanwezig bij de uitspraak, wat de rechtbank als “erg ongewenst” beschouwde.

Dat de verdachte Jalink voor de ogen van zijn zoon heeft vermoord, rekent de rechtbank hem zwaar aan. “Het kind zal de dood van zijn vader nooit vergeten en het zal een blijvende impact hebben.” Ook het feit dat G. geen openheid van zaken heeft gegeven en geen enkele verantwoordelijkheid en berouw heeft getoond, is volgens de rechtbank strafverzwarend.

Jalink – zelf in het verleden onder meer veroordeeld voor witwassen – werd gedood met twaalf kogels. Hij stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Aanleiding voor de liquidatie was volgens het OM dat hij een miljoen euro in handen had gekregen om te investeren in coca├»ne, maar twee maanden later nog niets had geleverd. Daarna zou hij ernstig zijn bedreigd.

G. kwam al snel in beeld als verdachte, onder meer omdat hij voldeed aan het signalement dat getuigen hadden geschetst. Ook werd op de vluchtroute een zwart petje met zijn DNA en zogenoemde schotresten gevonden.

De verdachte ontkende dat hij iets met de dood van Jalink te maken heeft. Zijn advocaten verweten het OM geen bewijs te hebben geleverd en vooral te hebben ingezet op beeldvorming. De rechtbank gaf de verdediging hierin geen gelijk.

Het OM beschouwt G. niet als enige betrokkene in deze zaak. Ook onder anderen Naoufal ‘Noffel’ F. en Jason ‘JayJay’ L., die beiden al lange gevangenisstraffen uitzitten, zouden mogelijk met de moord te maken hebben. Komend voorjaar wordt besloten of zij voor de rechter worden gebracht in deze zaak.