Twee mensen zijn zondagochtend in Zaandam gewond geraakt doordat ze van twee hoog uit een raam van een brandende woning zijn gesprongen. Ze zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Twee anderen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brand woedde in een woning aan de Pelikaanstraat in Zaandam. Aanwezigen probeerden zelf het vuur te blussen, maar dat lukte niet. Waardoor de brand uitbrak is nog onbekend.