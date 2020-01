Minder grote daling aantal gestolen auto’s

Het aantal diefstallen van voertuigen daalde in 2019 met 2,1 procent. Een jaar eerder was er nog een afname van 12 procent. “De sterke daling van afgelopen jaren is voorbij. De ondergrens lijkt bereikt”, meldt Hendrik Steller van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Afgelopen jaar werden 7107 personenauto’s gestolen. Dieven namen vaker auto’s mee van twee jaar oud, waarbij de Audi A1, Toyota Aygo en Fiat 500 gewild bleken. De Volkswagen-modellen Polo en Golf (1514) worden het vaakst gestolen.

Opvallend is volgens het informatiecentrum dat de meeste Audi A1’s in Amsterdam worden ontvreemd. Van alle snor- en bromfietsen wordt de Piaggio het vaakst (5504) gepikt. En in de Randstad (Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond) wordt meer dan de helft van de motorfietsen gestolen.