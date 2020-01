School in Nijmegen ontruimd om dreiging

De politie heeft donderdagmiddag een school voor technisch onderwijs in Nijmegen ontruimd omdat er iemand met een wapen zou rondlopen in de school. Na aanhouding bleek dat het om een 25-jarige man ging die een nepwapen bij zich had.

De politie kreeg volgens een woordvoerster een melding binnen over een man met een wapen in de school. Vanwege de dreigende situatie besloot de politie om de locatie te ontruimen.

Waarom de opgepakte man rondliep met het nepwapen moet nog uit verhoor blijken, aldus de politie.