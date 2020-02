Staatssecretaris Keijzer wil grens stellen aan immigratie

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken vindt dat er grenzen moeten worden gesteld aan immigratie. Dat zei ze in het televisieprogramma WNL op Zondag. Haar partijgenoot en vicepremier Hugo de Jonge zei eerder dat 80.000 immigranten per jaar teveel is. Dat onderschrijft Keijzer. “Dat is niet vol te houden. “

De bewindsvrouw heeft er eerder op gehint mogelijk te willen gaan voor het CDA-lijsttrekkerschap. Later dit jaar neemt de partij hierover een beslissing.

De Jonge en minister Wopke Hoekstra van Financiƫn worden gezien als belangrijkste kandidaten voor het leiderschap bij de christendemocraten. Hoekstra zei eerder ook al strengere eisen te willen stellen aan immigratie.

Volgend jaar maart staan verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland. VVD-leider en premier Mark Rutte zei eind vorig jaar dat migratie een speerpunt zal worden in de verkiezingen.