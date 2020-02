Circa 190 criminele asielzoekers verloren hun vergunning

De afgelopen jaren verloren circa 190 criminele asielzoekers hun vergunning om in Nederland te blijven. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid).

Het gaat om cijfers van 2016 tot en met juni vorig jaar. In die periode werden ongeveer negentig asielaanvragen afgewezen en zo’n honderd verblijfsvergunningen ingetrokken die waren verstrekt op asielgronden. Ze hadden misdrijven gepleegd waarop minimaal zes maanden gevangenisstraf stond.

De Tweede Kamer had om de gegevens gevraagd. De IND registreert niet waarom een verblijfsvergunning wordt ingetrokken, maar gekeken wordt of dit kan veranderen. De dienst heeft daarom handmatig moeten zoeken om de cijfers over de ingetrokken vergunningen naar boven te halen.

Eerder meldde de commissie De Leeuw dat het lastig voor de IND is om asielvergunningen in te trekken. Het ministerie doet momenteel onderzoek naar de belemmeringen om deze vergunningen sneller in te trekken. Kabinet en Kamer willen harder optreden tegen criminele asielzoekers.