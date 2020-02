Politie speurt nog steeds naar afzender bombrieven

De politie speurt nog steeds naar de afzender van zeker zeven bombrieven die in januari zijn verstuurd naar bedrijven en een hotel. Woensdag deden zich twee explosies voor, in postkamers in Amsterdam en in Kerkrade. Mogelijk zijn daar ook bombrieven ontploft.

Begin januari zijn zeven bombrieven bij diverse bedrijven bezorgd, in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde afzender gaat. Sindsdien zijn er voor zover bekend geen brieven meer opgedoken. Tot zich woensdag twee explosies voordeden.

Op 10 januari werd de zevende aangetroffen, in een postsorteercentrum aan de Australiƫhavenweg, ook in de hoofdstad. Dat explosief was gericht aan een autobedrijf in Amsterdam waar eerder al een zogenoemde waarschuwingsbrief was aangekomen, zegt de politie in een toelichting. Deze brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen aanrichten, zei de politie toen.

De bombrieven in januari kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een tankstation in de hoofdstad en een makelaarskantoor in Utrecht. Twee bombrieven zijn deels verbrand retour ontvangen door het Rotterdamse incassobureau CIB (Centraal Invorderings Bureau), dat er volgens de politie niets mee te maken heeft. Ook in januari werden nog twee bombrieven onschadelijk gemaakt, in een postsorteercentrum in Rotterdam.