Rover wil af van ‘tarievenchaos’ in het openbaar vervoer

Of een reis per bus, per bus en trein, of alleen per trein wordt afgelegd, zou geen verschil mogen maken in de prijs. Dat vindt reizigersvereniging Rover die zich afvraagt waarom het vaak extra geld kost om tijdens een reis met meer dan één vervoerder te reizen. In een rapport komt Rover met oplossingen voor de “tarievenchaos”.

De reiziger moet altijd voor de snelste reis kunnen kiezen zonder extra te betalen als er een overstap van de ene op de andere vervoerder in zit, vindt Rover. Dat is nu niet zo.”Wie bijvoorbeeld van Delft naar Den Haag Laan van NOI reist met de trein betaalt 2,80 euro. Wie tijdens de reis halverwege overstapt van bus op trein betaalt meer dan 4 euro voor dezelfde reis. Wie dagelijks van Nijmegen Dukenburg naar Arnhem Velperpoort reist met een abonnement, is voor de bus 87 euro per maand kwijt. Wie kiest voor de trein betaalt voor dezelfde reis 129,15 euro. De reiziger die een deel van deze reis per bus en een deel per trein aflegt, is zelfs nog duurder uit.”

Rover bepleit dat het ov-netwerk voor de reiziger “één samenhangend geheel vormt in structuur, dienstregeling en tarief. Ongeacht welke vervoerder of concessieverlener de onderdelen van de reis bepaalt”. De vereniging komt met een aantal aanbevelingen om de “onlogische prijsverschillen” aan te pakken. Zo zou het minimumtarief van NS verlaagd moeten worden tot het tarief van bus en metro: op dit moment is een treinreis van 2 kilometer bij NS even duur als een treinreis van 10 kilometer. Een abonnement zou verder geldig moeten zijn voor alle vervoermiddelen.