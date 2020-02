Van plan om online te gaan daten? Dit zijn de voordelen

Daten via het wereld wijde web: steeds meer mensen kiezen ervoor. We gebruiken het internet steeds vaker om een vaste partner te vinden, aldus cijfers van het CBS. Door drukte op werk hebben we niet altijd de tijd om erop uit te gaan. Iemand ontmoeten vanachter je computer via een dating platform is makkelijk, snel en toegankelijk. Ben je single en op zoek naar een date? Dit zijn de voordelen van online daten.

Daten is mensen ontmoeten

Heb je als goede voornemen om dit jaar te gaan daten of heb je de Valentijnkriebels en ben je daarom op zoek naar een date? Wat de reden ook is, het is belangrijk dat je het avontuur dat daten heet als iets leuks ziet. Daten is eigenlijk niets meer dan mensen ontmoeten. Als je er zo naar kijkt, haal je de druk ervan af. Daarbij bestaat er niet zoiets als één grote liefde of dé ware, maar zijn er heel veel potentiële liefdes.

Vergroten sociale netwerk

Een groot voordeel van online daten is dat er veel keuze is. Als je een avond achter je laptop kruipt, is de kans groot dat je een of meerdere mensen tegenkomt die precies in jouw zoekprofiel past. Dit komt omdat er veel meer mensen die eventueel een date kunnen zijn op een datingsite te vinden zijn dan tijdens een feestje. Je ontmoet als het ware veel meer mensen, waardoor er ook vriendschappen kunnen ontstaan. Kortom, je vergroot je sociale netwerk.

Datingsites vergelijken

Voordat je je inschrijft op een of meerdere datingsites, is het goed om wat onderzoek te doen. Door datingsites te vergelijken VergelijkDatingsites.nl zorg je ervoor dat je een betrouwbaar overzicht krijgt van wat er is, en dus ook wat het beste bij jou past. Voor sommige sites moet je betalen, andere sites zijn gratis. Elke dating sites heeft specifieke eigenschappen, zoals pepper.nl, waar je jezelf meer met foto’s laat zien dan in woorden omschrijft.

Stuk eenvoudiger

Een ander voordeel van online daten is dat je niet meteen een gesprek hoeft aan te gaan, maar eerst even kan rondkijken. Op veel datingsites kan je specifiek naar iemand op zoek, bijvoorbeeld iemand met een bepaalde opleiding, iemand die geen alcohol drinkt of rookt of iemand die juist wel of geen kinderen heeft. Er zijn datingsites die zich richten op bepaalde groepen mensen. Hierdoor is het een stuk eenvoudiger om een eventuele partner te vinden.

Zelf tempo bepalen

Je kan ervan uitgaan dat de mensen die je tegenkomt op een datingsite net als jij op zoek zijn naar een date en/of partner. Als je offline iemand tegenkomt, is dat niet altijd duidelijk. Is hij of zij single of niet? Daarbij kan je meerdere contacten tegelijk leggen en de tijd nemen voordat je besluit dat je iemand in levende lijve wilt ontmoeten. Jij bepaalt het tempo.

Ten slotte is een bijkomstig voordeel van online daten dat je veel over jezelf leert. Daarom is het belangrijk dat je daten als een avontuur ziet en jezelf als student. Het is een manier om jezelf wat meer te laten zien, en dat kan soms ook spannend zijn. Verder leer je veel over de interacties met anderen: waar ga je in reactie, waar heb je een oordeel of vooroordeel, heb je nog ideaalplaatjes en verwachtingen en wat deel je wel en wat niet over jezelf?

En mocht je dan een van die vele liefdes die er rondlopen tegenkomen, is het de kunst om deze relatie te blijven voeden en de romantiek erin te houden. Net als met alles in het leven hebben ook relaties water nodig.