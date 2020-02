Kabinet wil natuurschade compenseren met ‘natuurbank’

Het kabinet gaat een “natuurbank” oprichten om natuurschade te compenseren die voortkomt uit projecten die vanwege hun “grote openbaar belang” koste wat kost moeten doorgaan. Het gaat bijvoorbeeld om projecten van waterschappen, die Nederland tegen overstromingen beveiligen, maar ook om infrastructurele projecten die het kabinet cruciaal vindt, zoals de verbreding van snelwegen. Als daarbij schade wordt toegebracht aan de natuur, moet dat worden goedgemaakt.

Voor de zogeheten “natuurbank” trekt het kabinet 125 miljoen euro uit, schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan de Tweede Kamer. Daarnaast komt 125 miljoen euro beschikbaar voor natuurherstel door organisaties die gebieden beheren. Er komt een regeling waarbij zij “gericht middelen kunnen aanvragen voor maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de stikstofgevoeligheid van de natuur en die op korte termijn tot uitvoering kunnen komen”.

Het totale bedrag van 250 miljoen euro was al gereserveerd in de najaarsbegroting. Natuur- en milieuorganisaties noemen de natuurbank “een sigaar uit eigen doos”. Directeur van Natuurmonumenten Teo Wams ziet er vooral “symptoombestrijding” in en geen systematisch herstel van de Nederlandse natuur. Hij stelt dat de natuurbank per saldo ook geen extra natuur oplevert. “Beschermde natuur die verloren gaat aan waterveiligheidsprojecten, moet sowieso elders gecompenseerd worden”, zegt hij mede namens het Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL, Greenpeace en Natuur&Milieu.

Volgens Wams is het noodzakelijk om te investeren in het natuurnetwerk dat ooit de bedoeling was, de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur. Volgens het plan uit 1990 zouden de natuurgebieden veel beter met elkaar verbonden moeten worden. “Door de jaren heen is deze ambitie met zo’n 50.000 hectare verkleind en dat pakt nu verkeerd uit”, aldus de organisaties.