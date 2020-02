Minister zoekt naar 100 miljoen voor scholen in grote steden

Onderwijsminister Arie Slob gaat op zoek naar 100 miljoen euro om het nijpende lerarentekort in de grote steden tegen te gaan. “Mijn inzet is dat we die gelden gaan vinden”, zegt Slob.

Het lerarentekort is in de grote steden al groot en neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere hebben noodplannen gemaakt met tal van uitzonderlijke maatregelen, waaronder een bonus voor leraren die in achterstandswijken voor de klas staan.

Slob maakte bij de presentatie van de eerste noodplannen 9 miljoen euro vrij om de overstap van een andere baan naar het basisonderwijs te vergemakkelijken. Maar voor de plannen is “grosso modo 100 miljoen euro” nodig, denkt hij.

“Daar ga ik voor”, zegt de minister. “Ik zie de nood in die steden.” Voor het extra geld gaat hij “hard knokken”, waarbij hij rekent op de steun van de Tweede Kamer.