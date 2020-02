Rust keert terug bij boerenprotest Den Haag

De meeste boeren in Den Haag houden hun protest voor gezien. Ze wilden naar het ministerie van Landbouw lopen, maar werden door de ME teruggedreven naar de plek van hun protest, de Koekamp voor station Den Haag Centraal. De Koekamp is inmiddels leeg en de eerste tractoren verlaten Den Haag. Enkele tientallen mensen hangen nog rond bij het station, maar het is er rustig.

De ME’ers staan nog op een lijn om te voorkomen dat mensen alsnog naar het ministerie proberen te lopen. Agenten te paard vertrekken.

De demonstranten wilden stickers van boerenorganisatie Farmers Defence Force op het ministerie plakken. In de buurt van het ministerie werden ze tegengehouden. Enkele mensen zijn opgepakt.