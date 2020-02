Staatssecretaris maakt Zeeuwen excuses om mariniersverhuizing

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden aan aanwezige Zeeuwen en aan de Kamer voor haar eigen handelen in de kwestie van de verhuizing van de marinierskazerne in Doorn. Deze verhuizing naar Vlissingen gaat niet door en dat heeft Visser te lang voor zich gehouden, erkende ze.

Een tijd lang heeft de bewindsvrouw haar twijfels voor zich gehouden over de verhuizing, na kritische signalen uit het Korps Mariniers. “Als ik erop terugkijk, zie ik dat ik Zeeland en de Kamer mee had moeten nemen in de twijfels”, aldus Visser in een emotionele verklaring. Ze begrijpt dat de Zeeuwen “teleurgesteld, boos, zijn. Ik kan allerlei kwalificaties bedenken. Dat realiseer ik me. Ik wil daarom ook naar u toe mijn excuses aanbieden.”

“Ik vond niet dat ik lichtzinnig mijn twijfels kon uitspreken, zonder te weten of er alternatieven waren”, legt de staatssecretaris uit. Ze was bang dat ze “emotie, twijfel en onrust” zou oproepen. Maar dat is juist gebeurd nadat ze haar twijfels zo lang geheim heeft gehouden, aldus Visser.