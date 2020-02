Schadevergoeding voor slachtoffers geweld in jeugdzorg

Slachtoffers van geweld en misbruik in de jeugdzorg kunnen straks aanspraak maken op een schadevergoeding. Het kabinet maakte al eerder excuses voor de misstanden, maar komt nu ook met compensatie, meldt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

De slachtoffers zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst vrijdagmiddag in Nieuwegein. Daar krijgen zij meer te horen. Dekker wilde vrijdagochtend nog niet zeggen hoe de regeling eruit komt te zien. Dat wil hij eerst aan de slachtoffers uitleggen.

Ruim driekwart van de kinderen in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen is de afgelopen decennia geconfronteerd met misbruik, mishandeling, treiteren of verwaarlozing, stelde een onderzoekscommissie vorig jaar vast. Toezichthouders hebben verzuimd in te grijpen, concludeerde de commissie-De Winter. Slachtoffers ondervinden tot op de dag van vandaag hinder van die nare ervaringen.

Minstens één slachtoffer is naar de rechter gestapt om schadevergoeding van de overheid af te dwingen.