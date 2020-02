Tiener in Helmond opgepakt voor zware groepsmishandeling

De politie heeft in een woning in Helmond een 16-jarige jongen opgepakt die ervan wordt verdacht weerloze slachtoffers tegen het hoofd te hebben geschopt tijdens een groepsmishandeling in de Brabantse gemeente. De verdachte werd al geruime tijd gezocht. Afgelopen week verspreidde de politie zijn foto in een opsporingsbericht. Maandagochtend kon hij worden aangehouden, maakte de politie bekend.

Samen met een 19-jarige plaatsgenoot zou de 16-jarige op 8 december betrokken zijn geweest bij een groepsmishandeling in Helmond, waarbij uit het niets vier jongeren werden aangevallen. Beide verdachten zouden vervolgens ingetrapt hebben op slachtoffers die weerloos op de grond lagen. De vier slachtoffers moesten met hoofdwonden naar het ziekenhuis worden gebracht. De 19-jarige verdachte werd al eerder aangehouden.