Dode door schietpartij Leersum

Door een schietpartij bij een huis aan de Vredeoordlaan in Leersum is een dode gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over hun identiteit en over de aanleiding kan de politie verder nog niets zeggen. De omgeving van de woning is afgezet.

Het slachtoffer is volgens de regionale omroep RTV Utrecht de vader van een 23-jarige vrouw die overleed nadat ze februari vorig jaar in Utrecht ernstig was mishandeld door haar ex-vriend. Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland zegt dat rechercheurs bezig zijn met het onderzoek en dat op dit moment nog niets kan worden gezegd over het schietincident.