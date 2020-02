Fotosessie Oranjes in Lech gaat inmiddels volgens vast patroon

De jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie op wintersport in Lech is een traditie. Alles loopt inmiddels via een vast patroon dat over de jaren is gegroeid. Ook deze dinsdag poseerde de koning met zijn familie zoals gebruikelijk weer geduldig voor de grote groep fotografen. De Oranjes doen dit, zodat ze daarna in alle rust van hun vakantie kunnen genieten.

Het fotomoment was weer in Oberlech, omdat dat toegankelijk is voor grote groepen mensen en het gemakkelijk te bereiken is, ook voor de fotografen. Zoals elk jaar gingen de gezinnen van koning Willem-Alexander en prins Constantijn op de foto.

Prinses Beatrix ging op de foto met haar zoon, de koning, en met haar kleindochter Amalia. Amalia en Willem-Alexander leken op de foto een paar leuke momenten samen te hebben. De Oranjes kwamen ook een paar keer in actie en maakten een paar afdalingen.

RTL Boulevard werd niet toegelaten bij het persmoment, omdat dat programma de mediacode zou hebben geschonden.

De Oranjes en de Oostenrijkse wintersportplaats Lech vormen al lang een twee-eenheid. De koninklijke familie gaat sinds begin jaren zestig naar het wintersportgebied in de West-Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, waar de circa 1500 inwoners het hoge bezoek altijd enthousiast ontvangen.