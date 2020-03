Nieuwe bullrun voor bitcoin in 2020?

We zitten alweer volop in het nieuwe jaar en naderen weer spannende tijden voor de Bitcoin. De bitcoin halvering komt eraan, waardoor het nog maar afwachten iswat de koers in 2020 gaat doen. En de vraag is of we dit jaar nog een bull run gaan krijgen. Als we analisten mogen geloven, wordt het een positief jaar voor alle bitcoin liefhebbers.

Als je de koersen van bitcoin en cryptocurrency een beetje volgt, kom je regelmatig de termen bull market en bear market tegen. Deze termen worden gebruikt in alle financiële markten, ook die van de cryptocurrency. Zeker nu bitcoin en cryptocurrency worden gebruikt als investering. Ze worden voornamelijk in de aandelenwereld gebruikt en zeggen iets over de trend van de prijs.

Bull market en bear market

Een bull market betekent een langere periode van groei, dat wil zeggen, groei in de waarde van een aandeel, en dit geval op de cryptocurrency markt. Een bear market is het tegenovergestelde hiervan, want dit betekent dat de koers of waarde van de bitcoin lange tijd aan het dalen is.

Bullrun

Het ontstaan van een bull market of een bear market kan door verschillende factoren ontstaan. Hierbij valt te denken aan een verandering in vraag en aanbod of door een verandering in de economie. Maar het heeft ook te maken met een stukje psychologie in de markt. Als de prijs heel hard stijgt en er is sprake van een bull market, kan dit ervoor zorgen dat steeds meer investeerders bitcoin willen kopen. Tijdens een bull market zijn investeerders optimistisch, waarvoor ook wel de term ‘bullish’ wordt gebruikt. Hier komt ook de term bullrun naar voren: een langere periode waarin de prijzen stijgen.

Bitcoin halving

Bitcoin heeft op dit moment een waarde van € 8.794,72. De koers van Bitcoin (BTC) gaat volgens onderzoekers van Weiss Rating wel degelijk profiteren van de bitcoin halving op 12 mei. Zij beweren dit op basis van prijshistorische data. Sinds het ontstaan van bitcoin in 2008 zijn er pas twee halvings geweest: in 2012 en 2016. Hoewel de halving dus pas twee keer in de historie heeft plaatsgevonden, hechten marktfactoren veel waarde aan de mogelijke prijseffecten ervan. Of dit daadwerkelijk een bull run tot gevolg heeft, hierover lopen de meningen uiteen. Dat is en blijft afwachten.

Recente bull market 2017

De bitcoin heeft meerdere malen een bull market meegemaakt. De meest recente bull market zal niet snel vergeten worden. In 2017 stegen de prijzen van bitcoin en cryptocurrency behoorlijk. De koers van de bitcoin schoot in één jaar tijd omhoog van duizend euro naar ruim zestienduizend euro. Ineens had iedereen het over digitale valuta. Het is wel goed om te weten dat de cryptocurrency markt een afwisseling is tussen bull markets en bear markets. Een korte opleving betekent niet per se een overgang van een bull market naar een bear market.

Volgens de Britse marktanalist Filbfilb is een prijs van 15.000 dollar tot 16.000 dollar mogelijk vóór de halving. De Britse analist denkt dat een all-time high van 50.000 dollar mogelijk is de komende twee jaar, maar het doorbreken van 60.000 dollar ziet hij niet snel gebeuren, aldus bitcoinmagazine.nl.