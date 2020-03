De politie heeft een dode man gevonden in een woning in Boxmeer. Hij zou volgens een politiewoordvoerder door een misdrijf om het leven zijn gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld, maar de politie gaat er vooralsnog vanuit dat het om de bewoner van het huis gaat.

Agenten onderzoeken de woning en de omgeving. Ook wordt gekeken of er bruikbare camerabeelden voor handen zijn.