Advocaat neef Taghi wil andere rechtbank voor moordzaak Wiersum

De advocaat van Anouar T., een verre neef van Ridouan Taghi, wil dat een andere rechtbank dan de Amsterdamse zich over de strafzaak tegen T. buigt. De 26-jarige T. wordt verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum.

Advocaat André Seebregts vroeg woensdag, tijdens een eerste inleidende zitting in de zaak tegen T., verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank. De rechtbank Amsterdam is volgens hem te betrokken bij slachtoffer Wiersum en kan daarom niet onafhankelijk genoeg over de zaak oordelen.

Wiersum behoorde volgens Seebregts tot “de zakelijke kennissenkring van zo ongeveer alle Amsterdamse strafrechters”. De moord op de Amsterdamse advocaat heeft daarom “meer impact” gehad op de rechtbank aldaar dan elders in het land. Het Openbaar Ministerie is het niet met Seebregts eens dat de zaak door een andere rechtbank behandeld moet worden. Volgens de officier van justitie geldt de geschoktheid namelijk voor het hele land, niet alleen voor Amsterdam.

Wiersum stond de kroongetuige in het proces Marengo bij, Nabil B. Hoofdverdachte in Marengo is Ridouan Taghi, die in december in Dubai werd gearresteerd. Marengo draait om een reeks liquidaties in de onderwereld.