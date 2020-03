OM eist acht jaar celstraf tegen waterpolocoach

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van acht jaar geëist tegen voormalig waterpolocoach Koen P. (34). Hij staat deze week bij de rechtbank in Den Haag terecht voor verkrachting, ontucht en aanranding van zes jonge waterpolosters, onder wie minderjarigen. Een van hen was tijdens de ontucht vijftien jaar, volgens het OM.

Justitie verwijt de voormalig assistent-trainer van Jong Oranje dat hij zes jaar lang misbruik heeft gemaakt van de meisjes door zijn hoge positie in de waterpolowereld. P. heeft een deel van de beschuldigingen bekend, maar in een aantal zaken ontkent hij dat hij seks had met de vrouwen die aangifte deden. De officier van justitie noemde het onaannemelijk dat er niets is gebeurd.

De man werd opgepakt in de zomer van 2018 na twee aangiftes van minderjarige pupillen, waarna meer aangiftes volgden. Hij zat ruim elf maanden vast.