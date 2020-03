Songfestivalnummer Jeangu mogelijk voortijdig online

Het lijkt erop dat het songfestivalnummer van Jeangu Macrooy voortijdig naar buiten is gebracht. Het liedje genaamd Grow kwam woensdagochtend online op de Apple Music-pagina van de zanger. Beelden daarvan matchen met de teasers die Jeangu en AVROTROS de afgelopen dagen publiceerden.

Of het daadwerkelijk om het nummer gaat, is niet bekend. AVROTROS was woensdagochtend onbereikbaar voor commentaar.

Jeangu presenteert zijn lied woensdagavond officieel in het tv-programma De Wereld Draait Door.