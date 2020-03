Twaalf musea ‘bekennen kleur’ voor meer diversiteit

Onder de noemer Musea Bekennen Kleur gaan twaalf Nederlandse kunstinstellingen samenwerken op het gebied van diversiteit en inclusie (dat niemand wordt buitengesloten). Ze komen met tentoonstellingen en lesprogramma’s over bijvoorbeeld migratie, het slavernijverleden of de koloniale erfenis.

Dat is woensdag bekendgemaakt in het Rembrandthuis in Amsterdam, bij de perspreview van de expositie ‘HIER. Zwart in Rembrandts tijd’.

Onder de twaalf deelnemende musea zijn naast het Rembrandthuis ook het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Centraal Museum in Utrecht, het Frans Hals Museum in Haarlem en Bonnefanten in Maastricht. Ze gaan de komende maanden brainstormen hoe ze diversiteit en inclusie in hun DNA kunnen verankeren en komen rond de jaarwisseling met een manifest.

De beweging om bewuster om te gaan met de schaduwzijden van de Nederlandse (kunst)geschiedenis is al langer gaande in de museumwereld. Zo maakte het Amsterdam Museum vorig jaar bekend de zeventiende eeuw niet langer te zullen aanduiden als Gouden Eeuw, omdat die niets zegt over de negatieve aspecten als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel.