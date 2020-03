15 Nederlanders uit ‘coronahotel’ Tenerife weer thuis

Vijftien Nederlanders die vastzaten in een hotel op Tenerife zijn weer terug in Nederland. Ze kwamen vrijdag rond 06.00 uur met een bus aan op luchthaven Schiphol, meldt een woordvoerder van TUI. “Daar stond hun auto”, aldus de woordvoerder.

Een speciale vlucht van TUI bracht de Nederlanders en 132 Belgen van Tenerife naar België, waar ze in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur landden op de luchthaven Oostende-Brugge. De Nederlanders en Belgen kwamen vast te zitten in het hotel omdat enkele Italiaanse gasten daar het coronavirus bleken te hebben.

De Nederlanders hebben een gezondheidscheck gehad en vertonen geen ziekteverschijnselen, meldde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond. Bij aankomst in Nederland zou de GGD contact met ze opnemen. Ook wordt van ze gevraagd tot twee weken na terugkeer hun gezondheid te monitoren.

In totaal zaten 27 Nederlanders in afzondering in het hotel in Tenerife. De Spaanse autoriteiten toonden zich dinsdag bereid de Nederlanders onder bepaalde voorwaarden vervroegd uit het hotel te laten vertrekken. Twaalf van hen zagen af van de georganiseerde terugvlucht. Zij hebben er volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken voor gekozen tot het einde van de quarantaineperiode te blijven en dan zelf terug te vliegen.