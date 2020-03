Bruins leeft mee met nabestaanden overleden coronapatiënt

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft de nabestaanden van de 86-jarige man die is overleden aan de besmetting met het nieuwe coronavirus kracht en sterkte toegewenst. “Mijn gedachten zijn bij de familie, vrienden en dierbaren”, aldus Bruins in een tweet.

De 86-jarige man is de eerste patiënt in Nederland die is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus. Hij woonde in de gemeente Hoeksche Waard en was zondag opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam.

Burgemeester Jan-Pieter Lokker van de Hoeksche Waard liet in een verklaring weten dat hij meeleeft mee met de partner van de overleden man en de overige nabestaanden.