Meer mbo-studenten doen ervaring op in het buitenland

Het aantal jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat naar het buitenland gaat voor een studie, een stage of een project blijft toenemen. Volgens kenniscentrum Nuffic is 8 procent van de mbo’ers die in 2017 afstudeerden een tijd in het buitenland geweest tijdens de studie, in 2013 was dat 5,7 procent.

“Mbo-studenten worden steeds vaker opgeleid voor een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt”, aldus een woordvoerder. “Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met buitenlandse toeleveranciers, handleidingen in het Engels en patiënten met een niet-westerse achtergrond. Studenten met Toerisme en Recreatie als afstudeerrichting gingen het meest (44 procent) naar het buitenland.

Het mbo kent opleidingen op vier niveaus waarbij de onderlinge verschillen groot zijn: vooral studenten op niveau 4 weten hun weg te vinden naar het buitenland (ruim 13,6 procent). Op niveau 1 en 2 is die mobiliteit veel kleiner: slechts een op de honderd studenten doet in het buitenland ervaring op. “Die zijn jonger en hebben meer begeleiding nodig.” Niveau 1 is de entreeopleiding die leerlingen voorbereidt op assisterend werk op de arbeidsmarkt.

“Een buitenlandervaring is een mooie manier om je internationaal te oriënteren en je persoonlijk te ontwikkelen, maar er zijn ook andere mogelijkheden om dit te doen”, aldus de woordvoerder. Daar hoeft je niet de grens voor over te steken. “Een student kan stage lopen bij een internationaal georiënteerd bedrijf in de eigen regio. Ook komen er steeds meer tweetalige opleidingen in het mbo.”

Nuffic houdt zich bezig met internationalisering van het onderwijs.