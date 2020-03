Zestien jaar cel voor moord op Alkmaarse kickbokser in 2001

De 47-jarige Est Juri H. heeft zestien jaar gevangenisstraf gekregen voor de moord op de Alkmaarse kickbokser Coen de Nijs. De rechtbank in Alkmaar achtte bewezen dat H. het slachtoffer op klaarlichte dag van korte afstand in het achterhoofd heeft geschoten. Dat gebeurde in het centrum van Alkmaar.

De zogeheten cold case bleef lange tijd onopgelost, totdat H. zich in 2019 zelf meldde en bekende. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak zei H. dat hij ruzie met De Nijs had gehad en dacht dat die een wapen trok. Volgens de rechtbank ging het echter om een “goed voorbereide en kille liquidatie”.

De straf is hoger dan de vijftien jaar die het Openbaar Ministerie had geëist, omdat H. nooit heeft verteld waarom het slachtoffer moest sterven. Dat is de nabestaanden van De Nijs na al die jaren onzekerheid zwaar gevallen, ziet de rechtbank.