Blijf fit en ga thuis sporten

Regelmatig bewegen helpt om ziekteverwekkers te bestrijden. Veel bewegen haalt de immuuncellen uit hun schuilplaats en die cellen gaan ook nog eens sneller door het lichaam bewegen. Het is dus van belang dat je fit blijft nu alle sportscholen dicht zijn.

Een groot deel van corporate Nederland werkte al bijna een week thuis, maar door de nieuw aangekondigde maatregelen zal nog een groter deel van de Nederlandse bevolking thuis werken. En meer dan dat! Alle scholen, cafés, restaurants, bioscopen maar ook sportscholen moesten dicht.

De sportscholen werden de laatste week al steeds minder bezocht en nu sloten de deuren definitief. Gorilla Sports, een webshop voor fitnessartikelen, zag de bestellingen de afgelopen week al flink toenemen.

Mark van Dorp, de eigenaar van Gorilla Sports Nederland, zegt hierop: “Mensen willen toch zoveel mogelijk doorgaan met wat ze in het dagelijks leven doen, dus ook sporten. We zien dat sommige klanten een halve sportschool voor thuis kopen, maar de meesten proberen met wat simpele producten fit te blijven. Producten die bij ons nu heel hard gaan zijn bijvoorbeeld dumbells (gewichten), steps, fitnessbanken en yogamatten. We leveren nu verschillende speciale setjes zodat mensen in één keer diverse oefeningen kunnen doen en met Youtube heb je binnen een paar klikken een breed scala aan trainingen voor thuis. Er is vooralsnog voldoende voorraad, dus binnen een paar dagen kun je aan de slag”.

Hoe ernstig en treurig de situatie momenteel in het land ook is, het is ontzettend mooi om te zien dat zoveel mensen een bijdrage leveren aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en afstand doen van veel dingen die deel uitmaken van hun dagelijks leven, zoals naar de sportschool gaan. Het advies volgens sportleraren en artsen is om fit te blijven!