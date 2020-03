CliniClowns spelen alleen nog digitaal voor kinderen

De CliniClowns spelen vanwege het coronavirus voorlopig alleen nog digitaal voor kinderen die in het ziekenhuis liggen of in thuisisolatie zitten. De clowns geven nog steeds live-voorstellingen aan de kinderen, maar dat gebeurt nu via een scherm. Met een app kunnen kinderen videobellen met de clowns.

Een woordvoerster laat weten dat het de bedoeling is dat de CliniClowns elke werkdag vanaf 9.00 uur online zijn. Verder is het mogelijk een afspraak voor een digitale ontmoeting te maken, zodat elk kind in contact kan komen met zijn of haar favoriete clown. Ook is er elke middag om 17.00 uur een interactieve liveshow. Kinderen kunnen dan met digitale taarten gooien. Ook van 19.00 tot 20.00 uur spelen de clowns op werkdagen voor de kinderen.

De CliniClowns App kan worden gedownload op een telefoon of tablet via de App Store of Google Play. Na registratie kan het videobellen direct beginnen.