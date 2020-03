Rutte sluit verder op slot zetten samenleving niet uit

Premier Mark Rutte sluit niet uit dat op korte termijn extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zal gebeuren als het aantal ziektegevalllen en doden door het virus erg oploopt. Een zogeheten ‘lockdown’ is nu niet aan de orde, zei de premier nogmaals tijdens het debat over de coronacrisis.

Volgens Rutte is er al veel meer gebeurd nu door de “rigoureuze” maatregelen het sociale verkeer is afgenomen, onder meer omdat veel mensen al thuis werken. En er zijn hierdoor ook andere effecten, zoals de enorme krimp van het aantal mensen in het openbaar vervoer.

Een volledige lockdown, waarbij de hele maatschappij echt op slot gaat en mensen niet meer hun huis uit mogen, is niet goed, zei Rutte. Hij zei dat andere landen daar ook niet voor kiezen, ook Belgiƫ en Frankrijk doen dat niet. De verwarring ontstaat, omdat de term lockdown volgens Rutte overal anders wordt uitgelegd.

Veel partijen hadden vragen naar aanleiding van de speech van Rutte van maandag, waarin hij sprak over het opbouwen van immuniteit onder de bevolking. De premier hamerde erop dat het doel van de huidige maatregelen tweeledig is: kwetsbare groepen zoals ouderen beschermen, en ervoor zorgen dat de capaciteit op de intensivecareafdelingen voldoende is om het aantal ernstige gevallen te verwerken. “Immuniteit is geen doel maar een effect van het beleid”, aldus Rutte.

Bij het opstellen van nieuwe maatregelen luistert het kabinet naar deskundigen, maar het is tegelijkertijd niet doof voor zorgen uit de samenleving, zei Rutte. Hij wees naar de sluiting van de scholen maandag, die volgens de experts waar het kabinet naar luistert, nog niet noodzakelijk was. “De samenleving was zelf met de voeten aan het stemmen. Dat was een democratisch besluit.”