De Jonge: pas op met zelf interpreteren van ‘corona-cijfers’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vraagt mensen “een beetje op te passen” met het vergelijken van statistieken en cijfers over het coronavirus. “Wat we niet moeten doen is iedere dag opnieuw de statistieken, die eigenlijk nog heel jong zijn, van dag tot dag willen interpreteren.”

Daarmee doelt hij vooral op socialemediagebruikers die zelf cijfers en statistieken een invulling geven. “Waar we normaal rond een WK de beste bondscoach zijn op de bank, zijn we inmiddels de beste viroloog en epidemioloog op de bank”, zegt de minister.

De Jonge dringt erop aan te blijven vertrouwen op deskundigen en het RIVM. “Die kunnen wat gewogener hun opvatting over de ontwikkeling in Nederland geven.”