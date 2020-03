Impact coronavirus en daling olieprijzen groot voor beleggers

Opnieuw gingen de Europese aandelenmarkten maandag onderuit. Ondanks een flinke renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank blijven het voor beleggers economisch uitdagende tijden. Na jaren van aanhoudend stijgende beurskoersen daalden de koersen de afgelopen weken dusdanig, dat het beleggers weer even deed denken aan de crisis van 2008.

Ook later deze week zien de Europese aandelenbeurzen een groot deel van hun eerdere winsten weer verdampen. Ondanks de verzachtende maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) blijft de stemming voorzichtig door de grote onzekerheid over de impact en de duur van het coronavirus.

Zowel de beurs in Tokio, Milaan, Amsterdam als New York, ze kleurden allemaal dieprood. Het zijn niet alleen de aandelen van luchtvaartmaatschappijen en hotelketens, die het momenteel zwaar te verduren hebben. Alles is gedaald, en sommige aandelen met tientallen procenten tegelijk. Ook de koers van Bitcoin is gedaald. Dit kan echter wel betekenen dat voor het investeren in cryptocurrency binnenkort een goed instapmoment zal komen.

Vorige week was er sprake van een lichte stijging op Wall Street na de door Trump in het vooruitzicht gestelde hulp om de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. Dit gaf de beleggers wat steun. Als de economische gevolgen van het coronavirus groter worden, zal er in andere landen meer monetaire en fiscale steun van overheden komen.

Noodmaatregelen

Voor beleggers zijn het dus spannende en fluctuerende tijden, of je nu in aandelen belegt of in cryptocurrency. Veel analisten bieden naar aanleiding van de coronacrash geruststellende woorden die met name gericht zijn aan de langetermijnbeleggers. Het is nu de kans om kwaliteitsaandelen tegen een flinke korting te kopen, zo wordt gesteld. Hoewel het niet altijd even gemakkelijk zal zijn precies de juiste aandelen eruit te pikken.

Deze tijd kan dus een mooi instapmoment zijn voor langetermijnbeleggers. Toch moeten zij er zeker niet vol ingaan. De beste tip voor langetermijnbeleggers is gewoon blijven zitten, en als er mensen zijn die net beginnen, die dit jaar gebruiken om een aandelenportefeuille op te bouwen, dan kunnen ze prima van dit moment gebruik maken.

In crisis situaties als deze kan je ervoor kiezen om te zetten op de marktleider, vanwege de slagkracht en sterke balans. Hierbij valt te denken aan Apple, Microsoft, Google, Amazon of Facebook, maar ook aan McDonald’s, Unilever en Ahold Delhaize. Dat zijn solide bedrijven die niet omvallen.

Fors herstel of nog grotere daling?

Wat de verdere gevolgen zullen zijn voor beleggers door het corona virus kan niemand met zekerheid zeggen. Er kan een fors herstel opstreden, maar de koersen kunnen ook nog verder dalen. Er moet gekeken worden wat er nodig is om de markt tot rust te krijgen. Hiervoor moet de virusuitbraak pieken, het aantal nieuwe besmettingen moet dan afnemen en steeds meer mensen moeten genezen zijn. Een week nadat bij SARS de uitbraak piekte bereikte de beurs het dieptepunt. Ook zou het kunnen dat het zich op een vaccin wat rust gaat creƫren.

Elke belegger kan zelf het beste afwegen hoe te reageren op de beursmalaise. Maar derivaten en gestructureerde producten zijn bij uitstek geschikt om precies de gewenste risico-rendementverhouding te kiezen. Let bij deze producten wel goed op de prijsvorming als er sprake is van hectische koersbewegingen.