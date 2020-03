Overplaatsing ic-patiënten in volle gang

Meer dan dertig ernstig zieke patiënten met Covid-19 zijn donderdag overgeplaatst naar intensive care-afdelingen die nog capaciteit over hebben, en vrijdag volgen er meer. Dat meldt voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Vooral in Noord-Brabant, waar de meeste besmettingen zijn, is de toestroom op de ic’s groot. Om de druk wat van de ketel te halen en bedden vrij te houden voor de volgende golf zieken, worden patiënten naar ziekenhuizen boven de rivieren gebracht.

Gommers was donderdag op bezoek in ziekenhuis Bernhoven in Uden. Hij noemt het “mooi om te zien hoe er wordt samengewerkt”, maar stelt ook vast dat de druk groot is. Hij roept ziekenhuizen en hun medewerkers op zich voor te bereiden. “Schaal op en train je collega’s en andere medewerkers op verschillende taken, nu je nog tijd hebt.”