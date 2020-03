Rode Kruis start inzamelactie persoonlijke beschermingsmiddelen

Het Rode Kruis begint een centrale inzamelactie van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen waar tekorten aan zijn. Particulieren en ondernemers die in bezit zijn van deze spullen, zoals mondmaskers, handschoenen en desinfecterende middelen, kunnen zich bij de organisatie melden.

Het Rode Kruis stelt vervolgens alle ingezamelde materialen beschikbaar voor de zorg en zorgt ervoor dat alle materialen ook landelijk centraal herverdeeld en gedistribueerd kunnen worden.

Door het coronavirus is een tekort ontstaan aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. In sommige branches zijn nog materialen beschikbaar, die voldoen aan de officiƫle eisen. Zo gebruiken ook schilders of asbestsaneerders deze goedgekeurde materialen en bieden die spontaan aan, maar dit wordt niet landelijk gecoƶrdineerd. De centrale inzameling via het Rode Kruis moet dit veranderen.

Om welke middelen het precies gaat, staat op de website van de organisatie. Daar kunnen mensen zich ook aanmelden. Daarna neemt de hulporganisatie zo spoedig mogelijk contact op met de aanbieder.