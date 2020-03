Cybercriminelen blijven oplichtingsmails over coronavirus sturen

Oplichters blijven de coronacrisis gebruiken om schadelijke e-mails te versturen. Zo worden er nu veel phishingmails verstuurd die zogenaamd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afkomstig zijn. Daarvoor waarschuwt cyberbeveiliger Mimecast.

In de mail van de ‘WHO’ staat een link naar maatregelen die mensen kunnen nemen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Wie op de link klikt, belandt op een nagemaakte site van de WHO. Om de maatregelen te zien, moeten mensen hun telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord invullen. Die gegevens belanden in verkeerde handen. Het telefoonnummer kunnen de oplichters gebruiken om later schadelijke sms’jes te versturen of om mensen te bellen.

Eerder waarschuwde Mimecast al voor pogingen om mensen die nu massaal thuis werken te misleiden.