Sint Maarten heeft nieuwe regering

Op Sint Maarten is zaterdag een nieuwe regering geïnstalleerd. De regering staat onder leiding van Silveria Jacobs, die sinds eind 2019 al de leiding had over een interim-regering. Jacobs was ook formateur van de huidige ministersploeg.

Als gevolg van de coronacrisis vond de beëdiging door gouverneur Eugene Holiday plaats zonder gasten. Holiday gaf aan dat Sint Maarten veel uitdagingen heeft op financieel en juridisch gebied, maar dat de bestrijding van het coronavirus nu alle aandacht verdiend.

Op Sint Maarten zijn drie besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Op Saint Martin, het Franse gedeelte van het eiland, zijn elf besmettingen geregistreerd.

Op Sint Maarten vonden op 9 januari van dit jaar verkiezingen plaats, die werden gewonnen door de partij National Alliance, die nu samen met de United People’s Party (UP) de huidige coalitie vormt. Oud-leider van de UP, Theo Heyliger, stond deze maand terecht in een grote fraude- en corruptiezaak. Tegen hem werd zes jaar gevangenisstraf geëist.