CBD olie als een boost voor het immuunsysteem

De cannabinoïden in CBD olie hebben een wisselwerking met het endocannabinoïdesysteem in het lichaam en kunnen zo diverse effecten teweegbrengen. Er wordt doorlopend onderzoek gedaan naar het gebruik en de effectiviteit van CBD en wietolie. Wat zeer interessant is, is het effect van cannabinoïden op het immuunsysteem.

Hoe werkt het immuunsysteem?

Het immuunsysteem bestaat uit een uitgebreid communicatienetwerk dat is gestructureerd in groeperingen van verschillende cellen die onderling informatie uitwisselen over de gezondheid van organen en weefsels en mogelijke bedreigingen van buitenaf. Het immuunsysteem reageert snel op kleine externe aanvallen van bijvoorbeeld bacteriën en parasieten. De cellen werken met receptoren die chemische signalen van buiten de cel opvangt. Wanneer er een verstoring wordt gesignaleerd, brengt de receptor een defensieve reactie op gang. Verstoringen in deze signalerende functies binnen het immuunsysteem kunnen auto-immuun of inflammatoire ziekten veroorzaken. Wanneer er niet adequaat op de bedreigingen wordt gereageerd loopt men de kans op terugkerende infecties. Deze kunnen levensbedreigend zijn. Onlangs is bewezen dat het menselijk immuunsysteem ook kan vechten tegen het coronavirus.

Het endocannabinoïde systeem

Het endocannabinoïde systeem is recent ontdekt, begin jaren ’90. Dit systeem bestaat uit twee receptoren: CB1 en CB2 en de bijbehorende endogene cannabinoïden. In de hersenen worden de meeste CB1 receptoren aangetroffen en CB2 receptoren zijn aanwezig in het hele lichaam, voornamelijk in de immuuncellen. Beide receptoren lijken een rol te spelen in het behouden van het interne evenwicht van het lichaam. Door CBD olie te gebruiken kan men cannabinoïden innemen als medicijn of supplement om zo het immuunsysteem te ondersteunen. Daarnaast hebben onderzoeken positieve resultaten aangetoond op het gebied van pijn, stress, stemming, angst, geheugen, eetlust, bloedsuiker regulatie en meer.

Immunomodulatoren

Cannabinoïden staan bekend als immunomodulatoren. Dit houdt in dat ze de functies van het immuunsysteem beïnvloeden en reguleren. Door de kennis over de manier waarop CBD en het immuunsysteem te vergroten ontstaan er vele kansrijke mogelijkheden op het gebied van behandeling van verschillende gezondheidsaandoeningen. Vanuit voorlopige onderzoeken is aangetoond dat cannabinoïden onder andere helpen bij de onderdrukking van ontstekingen. Dit kan, afhankelijk van de gezondheidstoestand en omstandigheden, voor- en nadelen hebben die nog verder onderzocht moeten worden. Ontstekingen in het lichaam ontstaan normaliter omdat ze een specifiek doel hebben. Zo is een ontstekingsreactie bij schade of infectie het natuurlijke verdedigingsmechanisme van het lichaam. De ontstekingsreactie isoleert het beschadigde deel van het lichaam om zo te voorkomen dat deze zich verder kan verspreiden.

CBD olie bij auto-immuunziekten

Er is nog geen wetenschappelijk bewijs omtrent het gebruik van CBD olie bij een gezond immuunsysteem. Waar CBD olie zeker een grote meerwaarde kan bieden is voor personen met een auto-immuunstoornis. Aan de basis van de ziekte staat doorgaans een overactief of juist verzwakt immuunsysteem. Wanneer de immuunrespons op hol slaat kan dit zorgen voor chronische ontstekingen. Dit valt onder andere terug te zien bij ziekten als multiple sclerose (MS), artritis, allergieën en het prikkelbare darm syndroom. Bij behandeling van deze ziekten zijn de natuurlijke ontstekingsremmende eigenschappen van CBD zeer nuttig.

Een sterker immuunsysteem

Het is niet eenvoudig om aan te tonen of een stof de functies van het immuunsysteem kan versterken. Hier is nog meer onderzoek voor nodig. Wat wel bewezen is, is dat CBD olie een positieve invloed heeft op het stressniveau en de kwaliteit van slaap. Dit zijn twee factoren die bijdragen aan een verbeterde weerstand. Ook zorgt het natuurlijke voedingssupplement ervoor dat gebruikers meer energie ervaren en daardoor meer zin hebben om te sporten en te bewegen. Mensen kunnen de functionaliteit van het immuunsysteem verbeteren met een gezonde leefstijl bestaande uit gezonde voeding, een gezond gewicht, voldoende slaap en voldoende beweging. CBD olie biedt hierbij de nodige ondersteuning.