Burgemeesters bespreken overlast motorrijders

Het Veiligheidsberaad van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s bespreekt maandagavond of in het paasweekeinde extra maatregelen genomen moeten worden tegen groepen motorrijders. Afgelopen weekend klaagden veel mensen over overlast door motoren, met name op de rivierdijken en op de Posbank bij Rheden.

De motorrijders zouden zich niet aan de geldende regels tegen het verspreiden van het coronavirus houden. Ze reden te hard in te grote groepen en verzamelden zich met meer dan drie mensen voor een tochtje.

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging KNMV betwijfelt of motorrijders zich slecht aan de regels hebben gehouden. “Het is ook beeldvorming. Elk jaar zijn er veel klachten in de eerste mooie weekeinden, als motorliefhebbers weer op pad gaan”, zegt het hoofd Verkeer en Rijopleidingen Arjan Everink van de belangenvereniging. “We zijn benieuwd naar exacte cijfers van het weekend.”

Volgens de KNMV hebben veruit de meeste motorrijders zich gehouden aan het advies om niet de weg op te gaan. “Maar net als onder wandelaars en wielrenners zijn er altijd mensen die niet verstandig zijn. Als nu alleen de motorrijders hard worden aangepakt, zullen we van ons laten horen.”