In de spotlight: videotrainer en journalist Pelpina Trip

Als kind was ze al creatief druk in de weer, of dit nu een eigen talkshow was met haar cassetterecorder of op haar dertiende bij de lokale radio in Friesland. Videotrainer en deskundige Pelpina Trip heeft inmiddels haar eigen bedrijf en leert zowel offline als online bedrijven en zelfstandig ondernemers hoe ze meer zichtbaar worden met behulp van eigengemaakte video’s.

Haar grote passie is visueel verhalen vertellen. “Na mijn studie in Leeuwarden ben ik met mijn partner naar Texas verhuisd, of all places, en ben daar journalistiek gaan studeren. Ik heb stage gelopen bij een Amerikaans televisie netwerk in Dallas, waar ik uiteindelijk mocht werken. Dit was in 2008. We hadden net een website en ik zei: we moeten wat met Twitter en Google+ doen. Iedereen keek me aan en dacht: die is knettergek. We maken televisie, we doen niet aan online. Totdat ze doorkregen dat ze meer bereik konden krijgen als ze wel online actief waren. Toen ben ik videoproducties gaan maken en vertelde voor de camera over trends, sociale media en wat de leukste apps waren.”

“Een visuele boodschap is super krachtig”

Tien jaar heeft Pelpina met haar partner in Amerika gewoond en gewerkt. Ook hun eerste kind is daar geboren. “Toen onze oudste zoon twee jaar oud was, zijn we teruggegaan naar Nederland. Ik heb in 2015 een boek over videomarketing geschreven. Daar zat niemand op te wachten. In Nederland dacht niemand serieus na over video. Het was meer iets voor de lol als er budget over was. Het werd niet gezien als serious businesss, terwijl het de beste manier is om een connectie te maken met mensen. Een visuele boodschap is super krachtig: je kan laten zien wie je bent en wat je doet.”

Het duurde nog een paar jaar voordat bedrijven door hadden dat video de toekomst was. En in die tijd ging Pelpina rustig door met waar ze goed in was. “Ik gaf trainingen over hoe je zelf video kan maken, bijvoorbeeld voor YouTube. Ik had nul inschrijvingen.” Ondertussen maakte ze zelf filmpjes voor Frankwatching en kwam daar opeens uit het niets een bedrijf dat zei: wat maak jij leuke video’s, kun je ons dit ook leren? Dit was in 2017, net toen ik me begon af te vragen of het ooit nog wat ging worden hier in Nederland.”

Inmiddels heeft ons land door dat videomarketing belangrijker is dan ooit, en zeker nu. “Ik ben echt van de simpele video’s en leer mensen hoe ze het op een makkelijke manier, gewoon met de spullen die ze hebben, kunnen doen. Het gaat om video content maken, zoals vlogjes, product video’s , product reviews, interviews, Q & A, livestreamen. Doordat ik zoveel informatie en kennis heb, ben ik vorig jaar een online academy en E-cursus gestart. Dat zijn drieweekse cursussen, waarbij je elke dag een email met video krijgt met simpele opdrachten. Na drie weken heb je een zakelijke video gemaakt. Je leert over hoe je voor de camera moet staan, iets bijna niemand leuk vindt. Mensen vinden het doodeng. Ik moest zelf ook over een drempel heen, want ik ben best verlegen en introvert. Het is echt oefenen.”

“Ik weet uit ervaring wat goed werkt”

Door video hebben mensen mij leren kennen voordat ik hen kende, aldus Pelpina, en dat heeft haar veel gebracht. “Ik ben twee jaar geleden video’s op LinkedIn gaan plaatsen over toffe apps, hoe je voor de camera moet staan, over belichting en audio. Video’s met tips. Die werden enorm goed bekeken en ik kreeg daardoor heel veel aanvragen. Dat was echt bizar. Alles wat ik daarvoor deed, sloeg niet aan, ook niet op Facebook. Dan kreeg ik alleen een reactie van mijn tante dat ik een leuk jurkje aan had. Op LinkedIn waren mensen oprecht geïnteresseerd en wilden weten wat ik deed. Ik weet dus uit ervaring wat goed werkt.”

In tijden van corona zijn video en online zichtbaarheid extra belangrijk. Voor veel ondernemers stort hun business in. Hoe ga je hier creatief mee om? “Ik krijg nu vragen van mensen die bijvoorbeeld thuis Spaanse les geven in kleine groepjes over wat zij nu kunnen doen om toch zichtbaar te blijven. Maar ik krijg ook vragen van leerkrachten die online les moeten geven. Die weten ook: leerlingen gaan niet twee uur naar hun hoofd op beeld staren. Mensen willen weten hoe livestreamen werkt en hoe ze toch die zichtbaarheid behouden. Juist in deze tijd is het belangrijk dat je laat zien wie je bent en dat je contact maakt met mensen.”

En daar komt het voor Pelpina altijd op neer: laten zien wie je bent en wat je doet. Dit geldt ook voor grote bedrijven. “Het gaat erom dat je jezelf durft te zijn. Ik probeer ook altijd authentiek te zijn. Ik ben echt en laat zien wie ik ben. Ik hoop dat mensen dat meekrijgen. Ik heb veel passie voor wat ik doe, ook als niemand er ervoor zou betalen. Ik vind het oprecht leuk om mensen te helpen met hun zichtbaarheid. Je praat niet tegen een camera, je praat tegen een persoon.”

Ze is nu bezig met een online cursus over hoe je voor de camera moet staan. Dat is zo’n grote drempel voor mensen, aldus Pelpina, en dus ook veel vraag naar. Ze is van plan om dit samen met haar zus te doen, die als actrice in Amerika werkt. In het voorjaar komt haar derde boek uit. Het is een Engelstalig boek en gaat heten ‘Video Smart’. Haar tweede Nederlandstalige boek heet ‘Zelf zakelijk video’s maken’. Ik ben blij dat ik heb volgehouden en ben doorgegaan met wat ik doe, ook al was er eerst geen vraag naar. Ik vind dit leuk en zal dit blijven doen. Het is extra bijzonder dat het nu zo goed loopt.”

De komende weken zal Pelpina als vaste gast video expert van Nieuws.nl haar tips met ons delen.